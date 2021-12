Un gravissimo incidente stradale si è registrato sulla tangenziale di Messina. E purtroppo è stato mortale, infatti la signora Elvira Rifici di 68 anni è deceduta a causa delle ferite riportate nell’impatto. Secondo quanto accertato finora, l’automobile sulla quale viaggiava la vittima si è schiantata contro un’altra vettura e per lei non c’è stato niente da fare. I veicoli incidentati sono precisamente una Fiat Punto e una Bmw X5, ma non si sa ancora con esattezza quale sia stata la reale causa dello scontro violentissimo.

Dopo la tragedia verificatasi a Messina è intervenuta la polizia stradale, incaricata di effettuare i rilievi del caso per fornire una dinamica dei fatti che sia più chiara. Valutando comunque attentamente il posizionamento delle due auto coinvolte nel sinistro costato la vita alla 68enne, l’ipotesi più plausibile è che si sia verificato un tamponamento. La donna non era alla guida della vettura, ma si trovava sul sedile del passeggero e per la violenza dello schianto è finita fuori dalla stessa, cadendo sull’asfalto.

L’incidente sulla tangenziale di Messina è avvenuto verso le ore 13 di martedì 21 dicembre, nelle vicinanze di Messina Centro, sulla strada che conduce a Catania. La Fiat Punto avrebbe urtato con violenza inaudita la Bmw, causando dunque questo scontro gravissimo e fatale per la 68enne. Inoltre, altre tre persone sono rimaste ferite in seguito all’impatto ma non sarebbero in pericolo di vita. Dopo il sinistro mortale si è formata una lunga fila di mezzi, dunque ci sono stati numerosi disagi alla viabilità.





Non è ancora dato sapere se Elvia avesse allacciato la cintura di sicurezza, ma saranno i poliziotti della Stradale a fornire maggiori delucidazioni nei prossimi giorni e a riferire il tutto al pubblico ministero. Stando a quanto appreso, la tangenziale è stata comunque liberata dopo alcune decine di minuti e il traffico è ripartito normalmente. Purtroppo la 68enne è morta praticamente sul colpo e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Pare abbia sbattuto anche contro il guardrail.

Sempre in Sicilia un gravissimo incidente stradale si è portato via per sempre Gaetano Benincasa, una figura politica conosciuta moltissimo nel suo territorio. Non c’è stato niente da fare per lui, che aveva 44 anni. L’automobile guidata dall’uomo ha concluso la sua corsa, schiantandosi contro un camion, e lo scontro è risultato fatale. Lo schianto si è verificato precisamente sulla statale 114 Vaccarizzo-Delfino (Catania).