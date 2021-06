Una enorme tragedia è accaduta a Talmassons. Il comune si trova in provincia di Udine, e nella serata di sabato 26 giugno 2021 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 43 anni. La sua auto si è schiantata contro un albero e per lui non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è accaduta lungo la ex Strada Provinciale 43. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, il cui nome corrisponde a Manuel Pitton, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando all’improvviso, per cause che non sono ancora state accertate, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su un albero.

Gli operatori del 118, una volta arrivati sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti che durante il transito avevano notato l’auto fuori strada, Hanno raggiunto immediatamente il luogo del tragico avvenimento ma non hanno potuto far altro che constare il decesso sul colpo dell’uomo. Il ricordo degli amici: “Era qui poco prima dell’incidente. Siamo distrutti”.





Manuel Pitton era un operatore socio sanitario e lavorava in una struttura del Medio Friuli. Sabato sera era andato al bar al Campanile a Mortegliano e poi aveva proseguito la serata a cena alla Blave. Era un grande appassionato di musica elettronica di cui era produttore. Batterista, era dedito allo studio delle percussioni. Le lesioni riportate nell’incidente gli sono state fatali e adesso la comunità di Talmassons piange un suo figlio scomparso.