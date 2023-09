Grave incidente sulla statale, l’auto si schianta contro il guardrail e cappotta: c’è una vittima

Gravissimo incidente stradale sulla statale Porrettana intorno alle 14 di oggi 21 settembre nel territorio del comune di Marzabotto, per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada: prima l’impatto con il guard rail poi l’utilitaria si è cappottata. Per l’automobilista alla guida, un 71enne residente a Crevalcore, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Vergato e i carabinieri. sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza ed elisoccorso, ma inutilmente.

I carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso pensano, infatti, che alla base dell’incidente ci sia un malore. Racconta il Resto del Carlino come: “Per consentire i soccorsi e per permettere le operazioni di recupero dell’auto, la Porrettana è rimasta chiusa al traffico fino alle 18 in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro al 63,500, ossia tra Pioppe e Sibano, vicino al centro abitato di Marzabotto”.





E ancora: “La strada, normalmente molto trafficata soprattutto nelle ore di punta, è andata subito in tilt: si sono create lunghissime code di auto in entrambe le direzioni”. Sempre oggi un altro terribile incidente si è verificato in mattinata. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, un camionista, dopo aver cercato inutilmente di evitare di schiantarsi contro un’auto, ha sbattuto contro il guardrail, lo ha sfondato.

Ed è caduto nella scarpata. Il mezzo pesante è finito prima sulla ferrovia, poi ha proseguito la corsa ed è precipitato per per altri cinquanta metri, atterrando sulla pista ciclabile. L‘incidente stradale si è verificato verso le 7.30 lungo la strada costiera del lago d’Iseo, la 510, in provincia di Brescia, ma non si sa se percorreva la strada da Marone a Pisogne o viceversa.

Appena passata la galleria Trentapassi, il camionista si è scontrato con un’auto che proveniva dal senso contrario, nonostante il tentativo di evitarla, ed è uscito fuori strada. Sull’auto viaggiava un 29enne che non avrebbe riportato alcune conseguenze. La strada 510 è stata chiusa e il traffico è in tilt.