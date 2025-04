Un incidente ha colpito la funivia del Faito, generando momenti di grande tensione. Un cavo si è staccato poco dopo la partenza della cabina, che trasportava 16 persone. Il sistema di sicurezza è entrato in funzione, bloccando il mezzo sospeso a mezz’aria. È al momento di tre vittime, un ferito grave e un disperso – il macchinista – il bilancio dell’incidente alla funivia del monte Faito. Lo si apprende da fonti dei soccorritori. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino.

>>Maltempo Italia, si stacca il cavo della funivia: i passeggeri sono sospesi nel vuoto. Cosa sta succedendo

Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, con i tecnici impegnati a riportare a terra i passeggeri in sicurezza. Il cavo caduto ha colpito anche la linea ferroviaria sottostante, causando l’interruzione dei treni in transito. Le cause del guasto sembrano essere legate al maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore, rendendo le condizioni ancora più difficili per i soccorritori.





Dettagli dell’incidente

La funivia del Faito è stata teatro di un incidente che ha messo a rischio la vita di diverse persone. Un cavo si è staccato subito dopo la partenza di una cabina, attivando il sistema di sicurezza e bloccando il mezzo.

Soccorsi in azione

I passeggeri coinvolti erano appena saliti a bordo quando la cabina ha lasciato la stazione di partenza. I soccorritori stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza di tutti. Il cavo caduto ha colpito la linea della ferrovia Vesuviana, interrompendo la circolazione dei treni.

TRASPORTI. CAVO FUNIVIA FAITO SU LINEA AEREA FERROVIA VESUVIANA: STOP SERVIZI



IN CORSO OPERAZIONI PER FAR SCENDERE PASSEGGERI DA CABINE SOSPESE pic.twitter.com/ZvyJJqCIG5 — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) April 17, 2025

La Procura di Torre Annunziata aprirà un’inchiesta. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è recato a Castellammare di Stabia. “Credo che si sia spezzata la corda – ha raccontato un lavoratore della Funivia del Faito a “Il Mattino” – Sono scattati i freni quindi tutto apposto (…). Noi abbiamo fatto le prove fino all’apertura. Sono da vent’anni in funivia e quaranta di EAV”.