Traffico in tilt e strada chiusa, i mezzi di soccorso hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza il tratto di autostrada a14 tra i caselli di Pescara ovest Chieti e Pescara nord dove, stamani, si è verificato un brutto incidente. Il tratto è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia e tra il bivio dell’A14 e quello per l’A25 Torano-Pescara e tra i caselli di Francavilla-Pescara sud e Chieti dove si è registrata una coda di 2 chilometri. Ancora da capire la dinamica sulla quale sta cercando di fare luce la polizia stradale.

A quanto si sa il sinistro ha coinvolto una bisarca che si è ribaltata, perdendo le cinque auto che trasportava lungo la carreggiata. Per fortuna non sono rimasti coinvolti altri mezzi che avrebbe reso il bilancio ben più pesante. L’autista è rimasto ferito, ma non in gravi condizioni.





Solo tanta paura e choc per le immagini impressionanti sul luogo dell’incidente. Quello di stamani non è stato l’unico incidente sul territorio abruzzese. Nella prima mattinata di oggi al km 516 della statale 16 all’altezza di contrada Casarza, in territorio di Vasto un incidente ha coinvolto un suv. Il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato.

A bordo si trovava una 43enne di Vasto che viaggiava in direzione sud. A quanto riporta Chieti Today: “avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato andando ad adagiarsi sul lato del guidatore. La donna è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo e i vigili del fuoco della caserma di via Madonna dell’Asilo di Vasto, prontamente giunti sul luogo dell’incidente, hanno provveduto ad estrarla dall’auto”.

“In seguito il personale sanitario del 118 l’ha trasportata in ambulanza all’ospedale San Pio da Pietrelcina, ma sembra che fortunatamente la donna non versi in gravi condizioni. Ancora da verificare le cause dell’incidente”. Nelle prossime ore sarà fatta piena luce.