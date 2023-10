Brutto incidente sull’autostrada A1 nei pressi di Parma, per cause ancora da accertare un mezzo pesante ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail ed è finito in contromano nella corsia opposta. Lo schianto ha causato un tamponamento a catena che ha visto coinvolte sei auto. Probabilmente il conducente ha avuto un colpo di sonno. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e l’ambulanza di Fidenza con l’infermiere.

>

L’incidente si è verificato alle ore 4.30 di giovedì 12 ottobre lungo l’autostrada A1 all’altezza del chilometro 97 Sud. La strada è rimasta chiusa per ore. Si leggeva dopo l’incidente come: “Autostrade – Sulla A1 Milano-Napoli, tra Fidenza e il bivio con la A15 Parma-La Spezia, ci sono 7 km di coda verso Bologna e 6 km di coda, tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, per un incidente avvenuto al km 97,5”.





Incidente sulla A1, tir sfonda guardrail coinvolte sei auto

“Sono coinvolti un camion, che proveniva dalla carreggiata nord e ha invaso la carreggiata sud, e 6 vetture. Il traffico defluisce su una corsia per senso di marcia. In alternativa a chi viaggia verso Bologna, si consiglia di uscire a Fidenza e dopo aver percorso la statale 9 via Emilia rientrare in autostrada a Parma. Percorso inverso per chi è diretto verso Milano”.

“Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanici”. In conseguenza dell’incidente l’autostrada è stata chiusa, per consentire le operazioni di soccorso, e poi riaperta. Si sono formati sette chilometri di coda fino alle ore 10 con traffico intenso e rallentamenti anche in via Emilia e lungo le tangenziali.

Per fortuna nessuna vittima. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Ha riportato contusioni in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita. Il tratto di autostrada tra Parma e Fidenza è stato chiuso e poi riaperto.