Grave incidente stamani verso le 9 sull’autostrada A8, per cause ancora da accertare un tir ha invaso la carreggiata e si è scontrata con due auto. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo che interessa la rete autostradale. Solo pochi giorni fa, in un terribile schianto sulla A4, aveva perso la vita un uomo che viaggiava insieme a tre minori. Lo Porsche di cui era alla guida è finita contro un camion parcheggiato in sosta su una piazzola, per l’uomo non c’era stato nulla da fare.

>“Lo hanno trovato”. Disperso in mare, le speranze erano ormai finite. Poi lo hanno visto e non credevano ai loro occhi: in che condizioni era

Meno pesante, per fortuna, il bilancio di questa mattina. Lo schianto, nello specifico, si è verificato all’altezza di Lainate in direzione di Milano. Si legge sul sito di Rai 3 Lombardia si legge come: “Un tir si è scontrato con altre auto e poi ha scavalcato la barriera in new jersey invadendo la carreggiata opposta. Il bilancio è di 3 feriti”.





Lainate, incidente sulla A8 tre feriti uno è in gravi condizioni

“Uno grave trasportato in codice rosso a Niguarda, altri due in codice giallo negli ospedali Legnano e al Sant’Anna di Como”. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in tilt per diverse ore con vigili del fuoco e polizia stradale al lavoro per ripristinare il prima possibile la situazione. L’incidente ha causato 7 i km di coda in direzione Milano.

E altri 5 km si sono formati sulla A9 da Como dove è chiuso l’allacciamento sull’A8. In direzione Varese 4 km di coda. Per Milano l’entrata consigliata da Autostrade per l’Italia è Lainate-Arese. Sull’intera rete autostradale nell’anno 2022 evidenzia un aumento dei sinistri (+8%), un incremento degli incidenti con feriti del +12,7% e dei feriti del +15,3%, segno più anche per le vittime che registrano un +20,4% rispetto al 2021.

I feriti sono stati complessivamente 12.348, con un aumento del 15,3% rispetto alle 10.709 persone che sono dovute ricorrere al pronto soccorso nell’intero 2021. Nell’anno trascorso il numero delle vittime mortali ha toccato il numero di 254 decessi complessivi sulla rete autostradale, un risultato negativo con 43 morti in più e un incremento percentuale del 20,4% rispetto ai 211 lenzuoli bianchi stesi sulla rete nel 2021.