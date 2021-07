Gravissimo incidente stradale nelle prime ore di martedì 6 luglio nel tratto lucano dell’Autostrada A2, nei pressi del raccordo con la A3 Salerno-Reggio Calabria, tra Lauria e Lagonegro, nel territorio di Nemoli, in provincia di Potenza. Il bilancio dello scontro è pesante: due giovani morti e quattro persone ricoverate in ospedale.

Secondo quanto ricostruisce La Gazzetta del Mezzogiorno, nell’incidente – che ha coinvolto un veicolo pesante e due auto – sono rimaste ferite anche altre quattro persone. Secondo quanto si è appreso, le vittime, di origini pugliesi, avevano 33 e 24 anni. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale due auto e un tir sono rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto all’interno di una galleria.

Lo scontro tra le due auto e il mezzo pesante è avvenuto in una galleria, in direzione sud, a pochi chilometri dall’uscita di Lauria Nord, dove sono in corso dei lavori, e dunque la circolazione è a doppio senso di marcia.

Le persone morte, due ragazzi di 33 e 24 anni di origine pugliese, erano a bordo di una Fiat Panda, in cui c’erano anche due dei quattro feriti. Illesi invece due bambini che si trovavano invece nei seggiolini in una Ford Cupra, a bordo della quale c’erano le altre due persone rimaste ferite. Illeso anche il camionista.