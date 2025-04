Bruttissimo incidente sul raccordo autostradale. Un mezzo pesante è finito fuori strada e purtroppo l’autista è deceduto. Erano circa le 4:45 del mattino quando i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, in direzione Salerno.

Il sinistro ha coinvolto un autocarro carico di cemento in polvere. L’autista ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada. Sul posto sono state inviate due squadre operative e un’autogrù, per un totale di 11 unità. Presenti anche personale dell’Anas, Polizia e operatori del 118.

Incidente sul raccordo autostradale, tratto chiuso al traffico

L’impatto è stato purtroppo fatale per il conducente del mezzo pesante, deceduto sul colpo. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Al momento, le autorità non hanno ancora reso nota l’identità della vittima.

La Polizia Stradale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi necessari e coordinare la gestione della viabilità. Il tratto del Raccordo Autostradale RA5 in direzione Sicignano Scalo, tra il km 45,800 e il km 43,350, è stato temporaneamente chiuso al traffico, con deviazioni predisposte sulla rete viaria locale. Soltanto intorno alle 10 è stata riaperta al transito la corsia di sorpasso.

Sono attualmente in corso le indagini per chiarire le cause esatte della fuoriuscita autonoma del mezzo dalla carreggiata.

