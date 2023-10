Un terribile incidente nel pomeriggio di oggi è costato la vita ad un uomo Tiziano Frasnelli, 63 anni di Contà. Era alla guida della sua auto stava procedendo in direzione sud quando – per motivi sconosciuti – ha invaso il senso di marcia opposto, scontrandosi frontalmente con un’altra auto. LA tragedia poco prima delle 15, sulla SS43 della Val di Non, in Trentino, all’altezza di Mollaro nel comune di Predaia. A quanto si apprende altre due auto sono rimaste coinvolte nell’incidente. Per Frasnelli non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Scrive l’edizione regionale del TgR come: “Quattro feriti sono stati portati all’ospedale Santa Chiara di Trento con due elicotteri. Si tratta di due donne di 56 e 62 anni e due uomini di 52 e 74 anni. I carabinieri di Cles e di Andalo stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Non si esclude che all’origine dell’incidente ci sia un malore. Sul posto i vigili del fuoco di Taio.





Predaia, incidente stradale tra più mezzi: un morto e quattro feriti

Residente da sempre a Cunevo, Frasnelli era da poco andato in pensione dopo aver lavorato per tanti anni come operaio comunale proprio a Cunevo, oggi Comune di Contà. “Era una persona benvoluta da tutta la comunità – lo ricorda il sindaco Fulvio Zanon alla voce del Trentino –. Un mese e mezzo fa avevamo festeggiato il suo pensionamento. Siamo tutti scossi, è una tragedia che lascia senza parole”.

Ieri, martedì 24 ottobre, un altro tragico incidente si era verificato sull’autostrada A19 A perdere la vita è stato Rosario Rando Galati, originario di Tortorici. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. Tantissimi i messaggi arrivati sui social. Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante, a bordo del quale viaggiavano due persone, avrebbe sfondato il guardrail.

E sarebbe precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri. Scrive Blog Sicilia come: “A coordinare le operazioni di soccorso la sala operativa del 118 di Palermo. Sono state inviate due ambulanze. E subito dopo l’elisoccorso una volta che è stato confermato che il mezzo pesante era caduto dal viadotto”.