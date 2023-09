Terribile incidente stradale stamani poco dopo le 8 a Roma sulla Ostiense, coinvolte due auto e una moto che procedeva verso Acilia. A quanto sembra e riporta il quotidiano Leggo: “Il mezzo, stando alle prime ricostruzione, avrebbe preso la fiancata di una Renault, finendo poi contro una Opel Meriva bianca (che forse stava svoltando in direzione supermercato). Il centauro è volato sopra la macchina ed è deceduto sul colpo. La vittima è un italiano, tra i quaranta e i cinquanta anni”.

“Il guidatore è un uomo mezza età, romano. Gli agenti della polizia locale del X gruppo mare hanno chiuso un tratto di via Ostiense, dal semaforo di Ostia Antica a via del Fosso di Dragoncello. Forti le ripercussioni nel traffico”, che è tornato alla normalità solo dopo ore quando la strada è stata sgomberata dai detriti”.





La scorsa settimana una macchina guidata da un uomo aveva travolto e ucciso due pedoni all’altezza del semaforo con Malafede: l’auto si è fermata a prestare i primi soccorsi ma non c’era già più niente da fare. Le due vittime – in vacanza nella Capitale – sono morte sul colpo e si chiamavano Mary O’ Reilly e Paul O’Reilly. I due oggi erano appena usciti dal campeggio che costeggia la Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via di Malafede.

Roma, purtroppo, detiene un triste primato. Secondo una recente ricerca: “Tra il 2019 e il 2021, gli incidenti su tutto il territorio capitolino sono stati 77.483 di cui 28.499 con almeno un ferito o un morto, per una media annua di 25.828 sinistri di cui 9.500 con almeno un ferito o un decesso”.

“Risulta che il rischio più elevato si presenta nelle ore centrali della giornata (7.00-19.00), con picchi stimati dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Gennaio e novembre sono i mesi in cui si verificano più incidenti mentre per ciò che concerne i giorni della settimana c’è un’uniformità del rischio dal lunedì al venerdì, con un leggero picco il giovedì e il venerdì”.