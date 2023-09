Tragedia sulla strada. La drammatica vicenda è avvenuta alle prime luci dell’alba nel Milanese, più precisamente lungo la strada provinciale 30 a Vermezzo con Zelo. Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono sopraggiunti i soccorsi e la squadra dei Carabinieri di Abbiategrasso a cui sono stati affidati i rilievi del caso oltre agli accertamenti in merito all’indagine. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, una donna di 68 anni, sarebbe morta sul colpo.

Donna travolta sulle strisce pedonali, choc in strada. Erano le 6:47 quando la donna stava percorrendo via Piave a Vermezzo con Zelo. Stando a quanto si apprende, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali quando un mezzo è sopraggiunta travolgendola. A lanciare l’allarme, il conducente stesso del mezzo. Non appena giunti i soccorsi sono tanti svariati i tentativi di trarre in vita della 68enne.

Leggi anche: “L’albero è caduto sulla tenda”. Tragedia al campeggio: morta bimba di 8 anni insieme al suo cane





Donna travolta sulle strisce pedonali nel Milanese, choc in strada. È la seconda tragedia in pochi giorni

Sul posto un’ambulanza e un’auto medica del 118, che hanno da subito provveduto a praticare un massaggio cardiaco nella speranza di salvare la donna. Al contempo a effettuare i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, a cui è stata affidata la ricostruzione puntuale e precisione della dinamica dell’incidente.

Avrebbe attraversato sulle strisce pedonali, ma di corsa probabilmente per prendere un autobus. La dinamica, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, non avrebbe permesso all’autista del mezzo di frenare con prontezza per evitare la tragedia. La donna purtroppo ha chiuso per sempre i suoi occhi. Una tragedia che sopraggiunge a pochi giorni di distanza da un altro incidente costato la vita, a Milano, a un’altra donna di 75 anni travolta da un camion dei rifiuti dell’Amsa.

Stando a quanto si apprende, la donna sarebbe stata centrata dal camion durante il turno di lavoro, agganciata dalla parte posteriore del mezzo. Sul posto i soccorsi del 118 che hanno da subito rilevato la donna in arresto cardiocircolatorio. La corsa al San Raffaele e dopo poco tempo la conferma del decesso. “Con riferimento all’incidente di questa mattina in via Trasimeno a Milano, Amsa esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della cittadina coinvolta. Amsa, in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso, si è immediatamente messa a disposizione delle Autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto”, rende noto l’azienda.