Terribile schianto alle prime luci dell’alba di sabato 4 dicembre. Il tragico incidente stradale si è verificato a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, sulla Cispadana. Purtroppo non c’è stato niente da fare per un uomo di 43 anni, che è deceduto poco dopo il suo trasferimento in ospedale. I soccorritori si erano accorti immediatamente della gravità delle sue condizioni di salute, ma hanno fatto di tutto per tenerlo in vita. Nonostante gli sforzi profusi dai sanitari, è arrivato il drammatico epilogo.

Quando è giunto all’interno del nosocomio di Baggiovara, a Modena, la situazione era già disperata. Fatale per lui l’impatto a Reggiolo tra un furgone e un’automobile. A perdere la vita è stato il passeggero del primo mezzo. Sono rimasti feriti in seguito al violentissimo scontro anche altre due persone. Si tratta di un giovane di 29 anni, che abita nel comune di Carpi, e che si trovava nel furgone. L’altra ferita è una 25enne di Novellara, che invece stava guidando la macchina coinvolta nel sinistro.

Nonostante dalle immagini si può evincere che lo schianto avvenuto a Reggiolo sia stato devastante, non sono rimasti feriti in modo molto grave gli altri due soggetti coinvolti nell’incidente stradale. La vittima si chiamava Afiz Faid Ahmed ed era originario del Pakistan. La sua residenza era nel comune di Villarotta di Luzzara. Oltre ai medici e agli infermieri del 118, si sono recati sul posto i vigili del fuoco di Guastalla e di Luzzara nonché gli agenti della polizia stradale di Guastalla.





Attualmente le persone che sono rimaste ferite sono ricoverate entrambe al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. La zona di Reggiolo in cui si è registrato il sinistro mortale è rimasta interdetta al traffico per un po’ di tempo, perché i soccorritori hanno dovuto rimuovere i mezzi incidentati e hanno proceduto alla pulizia della strada per evitare di mettere a repentaglio l’incolumità di altri automobilisti. Spetterà comunque alla polizia stradale fare chiarezza sulla dinamica dei fatti, che resta ancora incerta.

