Terribile incidente stradale sull’autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto tra Modena sud e Modena nord. Uno scontro, avvenuto in direzione Milano all’altezza della frazione modenese di Cognento, che ha visto coinvolti due mezzii, un furgone e un mezzo pesante. L’impatto è stato particolarmente violento. Secondo quanto riportano i quotidiani locale, il furgone ha perso il controllo e si è fermato al centro della carreggiata dopo aver sbattuto anche contro il guard-rail centrale.

Per una delle tre persone a bordo del furgone, un uomo di origini pugliesi, non c’è stato nulla da fare. È stato sbalzato all’esterno del messo ed è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti gli operatori del 118, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Leggi anche: “Un errore e poi la tragedia”. Terribile incidente in autostrada: lo schianto con più auto, un morto





Incidente stradale oggi sull’A1 a Modena: un morto e due feriti

Pesante il bilancio dell’incidente stradale: una persona morta e due feriti, un 54enne in gravi condizioni e un 21enne portato sempre all’ospedale di Baggiovara di Modena ma non in pericolo di vita. I due si trovavano all’interno del furgone, illeso invece il conducente del mezzo pesante. Dopo l’impatto il furgone si è ribaltato più volte.

L’autostrada è rimasta chiusa circa due ore per i rilievi del caso e la riapertura è avvenuta alle 8.30. Sul luogo dell’incidente stradale, oltre alle ambulanze e la auto mediche, è intervenuto anche l’elisoccorso. Il mezzo è stato fatto intervenire per trasportare una delle due persone rimaste ferite nello scontro tra il furgone e il mezzo pesante.

L’uomo, un 54enne di origini pugliesi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Baggiovara di Modena. Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore e si sono registrate code in direzione Milano di oltre dieci chilometri. Dopo le operazioni di pulizia della strada e la rimozione delle auto rimaste coinvolte nell’incidente stradale, il tratto è stato riaperto.