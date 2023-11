Una grave incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 17 anni. L’amministrazione comunale del suo paese, Paternò, guidata dal sindaco Nino Naso dichiara il lutto cittadino nel giorno dei funerali. “La città affranta e addolorata piange la perdita del giovane studente Riccardo Gorgone, prematuramente scomparso, a causa di un grave incidente stradale. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia di questo meraviglioso ragazzo: buono, educato, solare e generoso”.

“L’ Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale”, recita il messaggio pubblicato su Facebook dal primo cittadino. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Scrive Catania Today come: “Secondo una prima ricostruzione, Riccardo si stava recando a scuola con il suo scooter quando, poco prima delle ore 8, a un incrocio si è scontrato con l’auto”.





Paternò, auto contro moto: morto un ragazzo di 17 anni

“I sanitari del 118, vista la gravità dell’incidente, avevano chiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania ma il giovane è morto per le gravissime ferite riportate”. Il tragico impatto è avvenuto con una Dacia Sandero: Riccardo è stato sbalzato dalla sella del suo scooter ed è finito, dopo un volo, contro il selciato.

A nulla è valsa la richiesta di intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro. Riccardo Gorgone, studente dell’Istituto tecnico economico “Gioacchino Russo” avrebbe compiuto 18 anni tra pochi giorni. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale che dovrà chiarire la dinamica dell’incidente. Si tratta dell’ultima giovanissima vittima della strada.

Tantissimi i messaggi lasciati sui social per Riccardo: “Non ti dimenticheremo mai, eri e sarai sempre un angelo”. E ancora: “La tua bontà, la tua allegria e il tuo sorriso saranno per sempre indimenticabili. Oggi piangiamo un giovane pieno di sogni, di progetti, con una vita davanti. La nostra città perde un altro ragazzo d’oro”.