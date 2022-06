Incidente stradale, morto Stefano Crosara. Aveva solamente 34 anni una delle ultime vittime della strada, che se n’è andato per sempre a causa di un terribile scontro avvenuto sull’autostrada A4 nel tratto definito da tutti maledetto. Si trovava a bordo di un autocarro, che si è schiantato contro due tir. Subito le condizioni di salute del 34enne erano parse gravi, visto che era rimasto purtroppo incastrato nella cabina di guida. Era stato subito soccorso, ma nelle scorse ore non ce l’ha fatta.

Incidente stradale, morto Stefano Crosara, che era originario del comune di Chions, in provincia di Pordenone. Aveva avuto l’enorme gioia di diventare papà solamente tre mesi fa e non ha potuto godersi affatto la crescita della sua figlioletta. Nonostante i soccorritori del 118 abbiano effettuato le classiche manovre di rianimazione, le condizioni di salute erano subito sembrate critiche e infatti è deceduto. Una tragedia che ha sconvolto una famiglia e anche una comunità intera.

Le cause dell’incidente stradale mortale non sono ancora state stabilite con esattezza. In corso le indagini della polizia stradale, che dovranno accertare le eventuali responsabilità. Era stato portato all’ospedale Dell’Angelo di Mestre il povero Stefano Crosara, che ha smesso di vivere dopo alcune ore trascorse nel nosocomio. Il presidente della Conferenza dei sindaci della Venezia Orientale, come riportato dal sito Venezia Today, ha espresso tutta la sua amarezza per l’accaduto.

