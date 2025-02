“Raffaele è morto sul colpo”. Impatto devastante sulla provinciale, soccorsi inutili e traffico bloccato per ore

Terribile incidente a Olbia, un uomo di 32 anni è morto questa mattina, giovedì 27 febbraio. Originario di Nule, viaggiava a bordo di una Yamaha R1 quando si è scontrato con un’auto, una Volkswagen Touran con al volante una giovane donna, all’incrocio tra via Nervi e via Azara. Per circa venti minuti sia il personale del 118 che i vigili del fuoco hanno cercato di rianimare il giovane, ma per il motociclista non c’è stato niente da fare.

Troppo gravi le ferite riportate. In via Nervi sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per la ricostruzione della dinamica. Raffaele Masala lavorava da alcuni anni a Olbia nel settore dell’edilizia. I motori erano la sua più grande passione e sui social raccontava la sensazione di libertà che provava in sella alla sua Yamaha rossa.





Purtroppo però il destino è stato crudele, spezzando per sempre i sogni di un giovane di soli 32 anni, molto conosciuto a Nule e che a Olbia si stava costruendo una nuova vita, con le sue nuove conoscenze.

Una comunità in lutto. ”Incredulo e sgomento – ha dichiarato il sindaco di Nule, Antonio Giuseppe Mellino -. La comunità di Nule piange il suo giovane figlio Raffaele.

Esprimiamo vicinanza e cordoglio ai genitori Piero e Raimonda, ai fratelli Antonio, Manuela, Gianmario ed a tutti i familiari”. Anche Olbia, luogo dove si è verificato il mortale, è profondamente sconvolta per l’accaduto.