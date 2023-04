Ancora sangue sulle strade pugliesi. Quattro giovanissimi, tra i 16 e i 25 anni, sono morti ieri sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, in provincia di Bari. La vettura, a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime, una Opel Corsa, si è scontrata frontalmente con un’altra che procedeva in senso opposto.

Le condizioni meteo erano buone. I quattro giovani deceduti erano tutti di Bitonto. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo dello scontro hanno estratto dalle lamiere dell’altra vettura coinvolta due feriti, ricoverati in ospedale in gravi condizioni, rispettivamente al Policlinico e al Di Venere. Le vittime si chiamavano Lucrezia, 16 anni, Floriana Fallacara, 20 anni, che aveva perso recentemente la mamma e il fidanzato Tommaso Ricci di 23 anni e Alessandro Viesti, 24 anni, tabaccaio che aveva un fratello gemello.

Incidente stradale a Bitonto, morti quattro giovani. Due feriti

Anche questi ultimi sono di Bitonto. Le due auto si sono scontrate frontalmente, ma non è ancora chiara la dinamica dell‘incidente stradale. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, infatti, non si sa ancora quale delle due automobili procedesse in direzione Bari e quale in direzione Bitonto.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i corpi delle dalle lamiere accartocciate delle auto rimaste coinvolte nel sinistro. Gli agenti del commissariato di Bitonto sono intevenuti per avviare le indagini e capire la dinamica dello schianto, mentre i carabinieri del comando di Modugno si sono attivati per gestire la viabilità della strada provinciale 231.

Intervenuti sul luogo dell’incidente stradale anche il 118 con le ambulanze. Le vittime dello schianto, un ragazzo e una ragazza, sono state trasportate all’ospedale. Il ragazzo alla guida della Scenic al Policlinico di Bari, mentre la ragazza, con fratture multiple, è stata portata all’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara.