Terribile schianto nella notte, morte due ragazze di 17 e 19 anni: feriti altri due giovanissimi

Due giovani decedute e due feriti: è il bilancio del tragico incidente avvenuto sabato notte tre Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. Una Bmw 420 guidata da un giovane di Pordenone, rimasto ferito, è finita contro un platano. Sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Conegliano. A perdere la vita una 19enne e una 17enne. Oltre al conducente, è rimasto ferito anche un altro ragazzo.



Drammatica la scena che si è presenta ai soccorritori. Sul posto sono giunti medico e infermieri del Suem 118, le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano per i soccorsi e svolgere i rilievi di legge di questa doppia tragedia. Scrive Today come saranno acquisiti gli esami tossicologici del guidatore del veicolo su cui viaggiavano le due vittime.

Treviso, terribile incidente stradale: morte due ragazze. La dinamica al vaglio



E ancora: “Vengono sentiti in queste ore dai carabinieri anche altri quattro giovani che, a bordo di Volkswagen Polo, insieme ai quattro coinvolti nel sinistro pare si stessero recando a trascorrere la serata insieme in zona. Al vaglio anche eventuali telecamere presenti nella zona”. Riporta il Messaggero come la dinamica sia ancora tutta da chiarire.



Dalle prime informazioni pere che l’auto sia uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia. I ragazzi facevano a quanto pare parte di una comitiva di due auto e si stavano spostando insieme per trascorrere la serata in zona.



Sulla Bmw viaggiavano in quattro, mentre altri quattro erano a bordo di una Volkswagen Polo. Questi ultimi sono a colloquio con i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell’incidente. Dall’inizio dell’anno sono dodici le vittime della strada in provincia di Treviso. Sulla doppia tragedia di Goego al Monticano la Procura di Treviso aprirà un fascicolo d’inchiesta.