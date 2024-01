Grave incidente stamani sulla Firenze – Mare. Lo schianto stamani, 11 gennaio, intorno alle 8:45 all’interno di un tunnel. L’incidente ha coinvolto due mezzi. Sul posto, sull’autostrada Bretella tra Lucca Ovest e Massarosa, una squadra di vigili del fuoco ed un team di medici del 118. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per diverse ore. I pompieri hanno estratto un uomo dalle lamiere. Racconta il Tirreno come: “L’incidente ha visto coinvolti una vettura e un furgone”.

Per fortuna non ci sono state conseguenze troppo serie: “L’autista della vettura e quello del furgone sono rimasti feriti e la squadra, insieme al personale del 118, ha estratto il guidatore della vettura poi affidato ai sanitari”, si legge ancora sul quotidiano toscano.





In attesa che escano i dati del secondo semestre del 2023, le stime Aci-Istat relative ai primi sei mesi del 2023 rivelano che rispetto allo stesso periodo del 2022, una diminuzione molto limitata del numero degli incidenti stradali con lesioni a persone, 79.124, pari al -1,0%, e dei feriti, 106.493, pari a -0,9%, nonché una flessione più significativa delle vittime entro il trentesimo giorno, 1.384, -2,5%.

Si legge nel rapporto come: “In media, nei primi sei mesi del 2023, ogni giorno si sono verificati 437 incidenti con 7,6 morti e 588 feriti. Nel confronto con il primo semestre 2022, le vittime diminuiscono soprattutto sulle autostrade, -9,7%, seguono le strade extraurbane, -3,3%, e le strade urbane, -0,1%. Nel confronto con i primi sei mesi del 2019, anno di riferimento per il decennio 2021-2030 per la sicurezza stradale, si rileva un calo del 5,4% degli incidenti stradali”.

E ancora: “del 9,0% dei feriti e del 9,8% dei morti. Rispetto ai primi sei mesi del 2019, nel primo semestre 2023 le vittime diminuiscono in misura significativa, ancora, sulle autostrade, -24,1%, mentre sulle strade urbane ed extraurbane il calo è stimato pari al 7 e 9%”.