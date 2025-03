Incidente stradale per il generale Vannacci, lo scontro con un’altra auto: come sta

Disavventura per Roberto Vannacci. L’europarlamentare e generale è stato protagonista di un incidente stradale, che lo ha vito dunque coinvolto in prima persona. Era nella sua automobile, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’altra vettura. Il fatto ha avuto luogo alle ore 8.30 di sabato 8 marzo a Lido di Camaiore, in via Italica.

Roberto Vannacci ha dunque avuto questo incidente stradale improvviso, anche se come detto poco fa non è chiaro quale sia stata la dinamica precisa. Spetterà alle autorità competenti fare luce sul sinistro, intanto ciò che è importante è quello che è successo all’europarlamentare.

Leggi anche: Incidente choc, ci sono morti e feriti. Il tragico schianto, soccorsi sul posto





Roberto Vannacci coinvolto in un incidente stradale: come sta

Stando a quanto riportato dal sito La Nazione, l’incidente stradaele di Roberto Vannacci si è registrato precisamente sulla strada in direzione Capezzone Pianore e Versilia. Il generale ne è uscito illeso e anche l’altro automobilista non ha riportato ferite serie, secondo quanto rivelato.

La Nazione ha aggiunto che sono i vigili urbani ad occuparsi della ricostruzione della dinamica dell’incidente di Vannacci. Quest’ultimo vive proprio non lontano dalla zona del sinistro, ovvero a Viareggio. Ciò che conta è che sia lui che l’altra persona protagonista dell’incidente siano in buone condizioni di salute.

Vannacci sarebbe rientrato nella sua abitazione, quindi non sarebbe stato necessario alcun intervento medico.