Auto contro muro, schianto terribile nella notte: morto 19enne e due feriti

Incidente stradale a Bassano del Grappa. È successo intorno alle 4 di oggi domenica 8 maggior. Una Mercedes è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro un muretto. A bordo del mezzo viaggiavano tre ragazzi. Ad avvertire del sinistro sembra sia stato il guidatore di un mezzo di passaggio. Immediatamente sul posto sono arrivati i soccorsi: ambulanze del 118, automedica e vigili del fuoco. Proprio a questi è toccato il lavoro più duro e liberare i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo.



Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 19enne. Gli altri due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.





Incidente stradale a Bassano del Grappa, solo l’ultimo di una lunga serie



Nelle prossime ore si cercherà di fare luce sul sinistro. L’incidente stradale a Bassano del Grappa non è stato l’unico della notte appena trascorsa. Un ragazzo di 29 anni, Lino Raglione, è morto in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che conduce al paese di Ortucchio. Il ragazzo era alla guida della sua auto che è uscita fuori strada, per cause ancora da accertare.



Lo schianto si è verificato intorno alle quattro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. La notizia ha destato commozione e dolore in tutta la comunità marsicana: il giovane era molto conosciuto, era un dipendente della cartiera e portiere della squadra di calcio del Trasacco. Lo scorso 29 aprile aveva destato sensazione un terribile incidente sulla A24 in cui erano morti padre e figlio.



