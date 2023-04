Tragedia sulla tangenziale Est Esterna di Milano, precisamente al casello d’ingresso a Pozzuolo Martesana, nella città metropolitana di Milano in Lombardia. Il bilancio dell’incidente stradale è pesante, perché il giovane che si trovava alla guida dell’automobile, una Fiat 500, è morto carbonizzato. Per lui non c’è stato niente da fare.

L’automobile guidata da un ragazzo di 19 anni ha finito la sua corsa contro un divisorio al casello d’ingresso della Teem, a Pozzuolo Martesana. Come detto, per il ragazzo coinvolto nell’incidente stradale non c’è stato niente da fare, la vettura ha preso fuoco subito dopo lo schianto contro il divisorio del casello e per il conducente non c’è stato scampo. È morto carbonizzato all’interno all’abitacolo.

Incidente stradale al casello, 19enne muore carbonizzato

L’incidente stradale si è verificato poco prima delle 3.30. Come scrive MilanoToday l’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, ma secondo una primissima ricostruzione sembra che il 19enne si sia schiantato contro il divisorio del guard rail che divide gli ingressi del casello di Pozzuolo Martesana.

Il giovane rimasto vittima nell‘incidente stradale era alla guida di una Fiat 500 e si stava immettendo sulla A58 dalla Cassanese. L’urto con il divisorio che delimita le due corsie verso il casello è stato così violento che è come se fosse avvenuta una vera e propria esplosione. L’utilitaria ha immediatamente preso fuoco.

Al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi, tra queste un malore o un colpo di sonno che avrebbero colpito il ragazzo mentre stava guidando. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo dell’automobile. Arrivati anche gli agenti della Polizia stradale che hanno eseguito i rilievi dell’incidente e gli opera