Schianto in autostrada tra più mezzi, 118 e vigili del fuoco sul posto. Code e traffico in tilt

Un terribile incidente si è verificato nella mattina di oggi lunedì 28 marzo lungo la a4. Coinvolti tra Cavenago e l’innesto con l’A58, la tangenziale Esterna di Milano, tre camion due dei quali sono andati distrutti. A quanto si apprende un uomo è rimasto seriamente ferito e trasportato in codice rosso in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica sulla quale sta indagando la polizia stradale arrivata sul posto poco dopo lo schianto.



La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 13 e l’Azienda Regionale Emergenza e urgenza ha inviato tra le corsie all’altezza del chilometro 149 due ambulanze e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano. Ad avere la peggio è stato l’autista di uno dei tir che, in seguito al violento incidente, è rimasto incastrato all’interno della cabina di uno dei mezzi pesanti.







Quasi illeso, invece, l’altro autista, un uomo di 64 anni che ha rifiutato di essere portato al pronto soccorso. Il pauroso incidente disperso il carico tra la carreggiata e il ciglio della strada. Il personale dell’officina Aliverti di Agrate Brianza ha provveduto alla rimozione dei veicoli incidentati per il ripristino della circolazione dopo l’incidente.



Inevitabili le ripercussioni sul traffico in direzione Milano: poco dopo l’incidente tra Trezzo e Agrate Brianza si registravano tre chilometri di coda. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo sulla A4. Un incidente si era verificato ieri mattina in direzione Torino. Erano da poco passate le 11 quando due automobili si erano contrate all’altezza dello svincolo di Borgo d’Ale, nel Vercellese al confine con la provincia di Torino.



Il bilancio, riporta il quotidianopiemontese.it, era stato di tre feriti. Per estrarli dai mezzi incidentati erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris che avevano poi proceduto con la messa in sicurezza dell’area. Due persone sono state portate in ospedale a Vercelli, una terza in elicottero fino a Novara, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

