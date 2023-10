Incidente choc per la giovane coppia, le parole di lei dopo la scoperta della morte di Stefano. La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale Lecce – Maglie il 19 ottobre. Lui, Stefano Maggio, 22 anni, è morto. Lei, Elena Merico, incinta, è stata porta in ospedale in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per la San Donato-Galugnano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto, una Fiat Punto, con a bordo la vittima e la donna ferita, avrebbe sbandato e si sarebbe capovolta in seguito all’impatto finendo la corsa ribaltata a ridosso del guardrail.

Elena Merico dopo la morte di Stefano, le parole dal nosocomio. “Si stavano recando in ospedale per alcuni controlli a cui si doveva sottoporre la ragazza, che aveva avuto delle contrazioni nelle ore precedenti al drammatico evento. Probabile che il sentimento dei due fosse quello dell’attesa e della voglia di godere al più presto della visione di un figlio in arrivo. Poi l’imponderabile che si fa strazio e la tragedia”, si apprende a proposito del drammatico sinistro sulle pagine di Lecce Today.

Elena Merico dopo la morte di Stefano, le parole dal nosocomio dopo la notizia della scomparsa del suo Stefano

Elena ha riaperto gli occhi nel lettino del nosocomio dov’è ad oggi ancora ricoverata e sotto osservazione del personale medico. Il pensiero della giovane non può che andare a Stefano: “Guardo nostro figlio e piango, non faccio altro che pensare a quante volte in questi mesi abbiamo immaginato questo momento, eppure tu, che ormai non aspettavi altro, non sei qui con me”. Queste le parole di Elena riportate sui social. La donna, non appena arrivata in ospedale, è stata intubata e collegata al respiratore. Il figlio, nato all’ottavo mese, pesa 3 chili e 200 grammi.

Il sindaco Oriele Rosario Rolli ha espresso tutta la sua vicinanza: “Siamo tutti addolorati e sconcertati per l’accaduto. Stefano era un bravo ragazzo come tutta la sua famiglia. A breve incontrerò i suoi genitori e le sue due sorelle insieme al mio collega di Poggiardo e ho ricevuto il cordoglio di altri sindaci di vicini comuni. Quando succede simili eventi si capisce veramente il valore delle cose importanti nella vita”.

E le parole di mamma Elena nel guardare il frutto dell’amore tra lei e Stefano scorrono come un fiume in piena e colme di dolore: “Amore della mia vita, quando fantasticavamo sul passare insieme il resto della vita sicuramente non avrei mai immaginato che sarebbe stato così breve“, riporta ancora Elena sui social. “Parlavamo di viaggi, di altri figli, di un cane e di tutto ciò di cui ormai non parleremo più. Mi hai aspettata per 7 lunghi anni e quando sembrava essere tutto perfetto la vita ti ha strappato via da me”, aggiunge nello strazio della dolorosa perdita.