Gravissimo incidente stradale, Claudio è morto sul colpo: la moglie si è spenta in ospedale poco dopo

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale 335 Cosimina che collega il Capo di Leuca a Montesano in Salento. Un uomo di 42 anni, Claudio Cutrino, è morto a seguito di uno scontro tra la sua Fiat Punto e una Bmw. La moglie, trasportata all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase in codice rosso, purtroppo anche lei è spirata, poco dopo il ricovero. Nello stesso nosocomio è stato condotto anche il conducente della Bmw, ma in codice giallo. Per lui, dunque, ferite meno gravi.



Secondo una prima ricostruzione dell’incidente la Fiat Punto con a bordo marito e moglie stava facendo una inversione a U sulla strada quando è sopraggiunta una Bmw che ha colpito frontalmente la Fiat Punto. Sul posto, avvisati dagli altri automobilisti di passaggio, sono intervenuti gli operatori del 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento locale e i carabinieri della stazione di Tricase. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per liberare i feriti incastrati nelle lamiere e consegnarli così alle cure dei sanitari.



È solo l’ultimo incidente sulle strade del Salento. La notte scorsa, fra Galatone e Santa Maria al Bagno, era morto un centauro di 32 anni. Giovanissime anche le vittime che, molti chilometri più a Nord lungo la strada Pontine, avevano perso la vita nella notte tra sabato e domenica. A perdere la vita, due ragazzi di appena 18 anni, mentre altri due giovani versano in gravi condizioni.







Stando a una prima ricostruzione, si apprende che i 4 ragazzi stavano viaggiando a bordo di una Polo quando il mezzo è finito fuori strada. Il ragazzo alla guida potrebbe aver perso il controllo dell’auto che, una volta finita fuori corsia, si è dunque ribaltata diverse volte. Purtroppo la dinamica dell’incidente prosegue nei suoi tragici risvolti, perché altre due auto, una Ford Focus e un Nissan Qasqai, che viaggiavano in senso opposto, finiscono per sbattere violentemente contro la vettura, ormai di traverso sulla strada.



Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza. Restano ancora da chiarire del tutto le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.