L’incidente stradale nel quale ha perso la vita il piccolo Manuel fa ancora discutere. Nella notte di mercoledì 14 giugno la sorellina di 3 anni è stata dimessa dall’ospedale. Il ragazzo che era alla guida del Suv che si è schiantato contro la Smart su cui viaggiavano la mamma e i due bimbi, è indagato per omicidio stradale ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Il suo nome è Matteo Di Pietro, ha 20 anni, e fa parte di un gruppo di youtuber, i TheBorderline.

A far aumentare lo sdegno di tanti commentatori è il fatto che proprio durante l’incidente i ragazzi sul Suv stavano girando dei video. Si tratta di una ‘challenge’, cioè la sfida a guidare per 50 ore senza fermarsi mai. Secondo alcune testimonianze i ragazzi hanno continuato a filmare anche a disastro avvenuto: “Filmavano e il bimbo era morto – ha raccontato un residente del posto – Siamo distrutti, questa macchina sfrecciava da giorni. Andavano fermati”. Ora si scoprono altri dettagli agghiaccianti.

Il messaggio di solidarietà al conducente del Suv

Sdegno, sconcerto e rabbia sono le emozioni ricorrenti nei messaggi di commento all’incidente. C’è chi dice: “Vi propongo una challenge! Un’ora dentro una stanza, solo voi ed il padre di Manuel“. Ancora: “Vivete ogni giorno come se tutto fosse un gioco, senza immaginare minimamente che i vostri livelli di energia non sono quelli di un gioco”. Adesso si scopre che alcuni amici degli youtuber hanno pubblicato un messaggio di solidarietà per chi era alla guida del Suv.

Tra le storie Instagram della pagina PirlasV sono comparsi due messaggi, uno di solidarietà nei confronti dell’amico Matteo Di Pietro, l’altro di cordoglio rivolto alla famiglia di Manuel Proietti. Subito dopo i due messaggi sono stati cancellati, probabilmente a causa delle polemiche scatenate. Gli screenshot, però, sono stati ricondivisi moltissime volte, riportando quello che c’era scritto.

Non mollate + naturalmente esprimiamo cordoglio.



Nel primo messaggio c’era scritto: “Quello che è successo ai nostri amici è un tragico incidente. Ancora non si conoscono le dinamiche ma vi chiediamo se possibile di non scagliarvi contro di loro ma piuttosto di essergli vicini senza aggravare con brutte parole la situazione morale che sicuramente è già pesantissima”. E poi: “Non mollate”. Nell’altro: “Naturalmente esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima”. La pagina dei PiralsV appartiene a due fratelli bolognesi, Pierino e Gnabrii, cioè Pier Francesco e Gabriele Gentili. Spesso hanno collaborato con i TheBorderline, il tema principale sono le challenge spesso a carattere sportivo.

