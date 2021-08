Scontro tremendo tra 5 auto alla rotonda: muore 43enne, la figlia è grave

La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 7,40 alla rotonda tra via Rivalta e corso Levi, vicino all’ospedale di Rivoli, Torino. Cinque le auto coinvolte nello scontro la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Rivoli.

Ad avere la peggio nell’incidente, la conducente di uno dei mezzi, Maria Assunta Centonze, 43enne di Rivalta, che ha perso la vita. La figlia di 16 anni, anch’essa estratta dall’autoveicolo dai vigili del fuoco, è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso al Cto.

Gli altri automobilisti hanno avuto lievi ferite e alcuni sono stati curati sul posto. Sulla dinamica gli agenti non si sbilanciano ancora, ma l’ipotesi più accreditata è una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati impegnati soprattutto nell’estrazione dalle lamiere di una vettura di una donna di 43 anni e della figlia di 16. Entrambe sono state trasportate dal 118 in ospedale in codice rosso. Per entrambe prognosi riservata.





La donna è stata portata all’ospedale di Rivoli, mentre la ragazza al CTO tramite l’elisoccorso. Poi poco fa, la drammatica notizia: la mamma 43enne è morta. Troppo gravi le sue condizioni al momento dell’arrivo in ospedale. È questo il bilancio drammatico di un incidente che si è verificato nella mattinata di oggi a Rivoli e che ha visto coinvolte cinque automobili.