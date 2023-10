Tragedia alle prime luci dell’alba, un’altra giovane vita spezzata. La drammatica vicenda è avvenuta a Tortolì e più precisamente all’altezza dello svincolo per la 125 in direzione di Olbia. A bordo dell’auto, una Golf, un gruppo di amici. Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente sopraggiunti i soccorsi, la polizia stradale di Lanusei e i vigili del fuoco. Tre i feriti, mentre per il giovane di appena 20 anni ogni speranza è stata vana.

Muore a 20 anni, feriti gli altri amici a bordo dell’auto. Tra i passeggeri del mezzo, un 16enne e due 19enni, i primi trasportati d’urgenza all’ospedale di Lanusei, un altro con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Purtroppo però per il quarto giovane a bordo della Golf nulla da fare: il 20enne versava fin dda subito in gravi condizioni di salute.

Muore a 20 anni, feriti gli altri amici a bordo dell’auto. Mistero sulle cause che hanno condotto il conducente a perdere il controllo del mezzo

Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, ma da quanto si apprende al momento, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Il nome della vittima è quello di Mattia Miscali, originario di Villanova Strisaili. I tre amici restano attualmente sotto osservazione dello staff medico delle strutture ospedaliere.

Gli inquirenti procederanno con gli opportuni rilievi del caso per poter quanto meno comprendere cosa abbia condotto il conducente a perdere il controllo dell’auto. Il drammatico epilogo di Mattia sopraggiunge a pochi giorni di distanza da un altro incidente avvenuto a lungo l’autostrada a4, tra i caselli autostradali di Desenzano e Brescia est.

A perdere la vita un altro giovane di appena 27 anni, Daniel Treccani. Pare che il 27enne, intorno alle 2:45, stesse camminando lungo l’autostrada A4, ma non si conosce ancora il motivo e nemmeno la sua esatta posizione. Era sulla corsia d’emergenza o sulla carreggiata e forse tentava di attraversare la strada? Ancora nessuna ricostruzione ufficiale sulla terribile morte del 27enne.