Un incidente dalla dinamica assurda è costato la vita ad una donna di 56 anni, che è deceduta in autostrada, precisamente sul raccordo di Trieste. Per la vittima non c’è stato niente da fare. Si trovava alla guida di un’auto, che è stata centrata in pieno da un’altra vettura. Il veicolo sul quale c’era la 56enne ha immediatamente preso fuoco e lei è quindi stata avvolta dalle fiamme ed è morta carbonizzata. Il fatto è avvenuto verso le ore 9 della mattinata di sabato 5 febbraio.

Sul raccordo di Trieste la donna, che pare fosse originaria della Romania, non ha avuto alcuno scampo e vani sono stati i soccorsi dei sanitari del 118. Oltre ai medici e agli infermieri presenti con l’ambulanza, sono intervenuti sul luogo del sinistro mortale i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Per mettere in sicurezza l’area il raccordo era stato temporaneamente chiuso con conseguenti disagi alla viabilità, ma poi verso l’ora di pranzo si è ritornati alla normalità.

Secondo quanto è stato finora ricostruito, l’incidente verificatosi sul raccordo di Trieste ha avuto una dinamica terribile. La vittima, che viveva in provincia di Treviso nel paese di San Biagio di Callalta, è stata centrata da una macchina che giungeva in contromano. Alla guida di questa macchina un uomo che ha provato a scappare dopo aver causato la tragedia. Poi però è stato rintracciato e sottoposto a fermo. Tenuto conto che non era in buone condizioni psicofisiche, è stato trasferito all’ospedale triestino di Cattinara.





La 56enne rumena non ha fatto nemmeno in tempo a rendersi conto dell’accaduto, infatti lo schianto è stato devastante e l’auto è andata distrutta per colpa dell’impatto e del fuoco. Adesso a indagare sull’accaduto sono gli agenti della polizia stradale, che dovranno capire come sia stato possibile che l’altro conducente abbia imboccato la strada nel senso di marcia opposto. Per quest’ultimo solamente ferite comunque molto leggere, quindi non verserebbe assolutamente in pericolo di vita.

