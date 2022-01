Un terribile incidente stradale ha sconvolto la Basilicata. Sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, verso Picerno, si è verificato un impatto tremendo che è costato la vita ad un giovane di 31 anni. I fatti si sono verificati esattamente alle ore 11 di mercoledì 5 gennaio. Al momento non ci sono informazioni dettagliate, anche se sta già emergendo una prima ricostruzione dell’accaduto. A quanto pare il ragazzo è deceduto praticamente sul colpo, nonostante siano subito intervenuti i soccorsi sul posto.

Dunque, sul raccordo Potenza-Sicignano sembra che l’automobile sulla quale viaggiava la vittima si sia ribaltata più volte e proprio questa dinamica sarebbe stata fatale per il 31enne. Resta però da comprendere per quale ragione si sia registrato questo sinistro mortale, se per l’alta velocità, per una distrazione o per altre motivazioni che le forze dell’ordine dovranno individuare. Oltre ai sanitari del 118, che hanno effettuato le consuete manovre di rianimazione nella speranza di salvarlo, sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Per cercare di salvare la vita al giovane, coinvolto nell’incidente mortale sul raccordo Potenza-Sicignano, i soccorritori sono giunti sul luogo con un’ambulanza e hanno anche allertato un elicottero per un’eventuale necessità di trasportarlo d’urgenza in ospedale. Ma non è stato possibile fare altro, se non constatare il già avvenuto decesso. Erano comunque stati i pompieri, chiamati da un capo squadra che stava proprio attraversando la strada in questione, i primi a tentare l’impossibile per il 31enne.





I vigili del fuoco hanno inoltre dovuto mettere in sicurezza la zona perché la vettura della vittima era a gpl e quindi si stavano per appiccare le fiamme. Poi il raccordo autostradale Potenza-Sicignano è stato chiuso in maniera temporanea per renderlo pienamente sicuro. Ad indagare sull’episodio sono gli agenti della polizia stradale. Intervenuti come supporto anche i tecnici dell’Anas. Le prossime ore saranno indubbiamente decisive per avere un quadro della situazione più lineare.

Poco più di un mese fa invece all’altezza del comune di Montemilone, in provincia di Potenza, si era registrato un gravissimo incidente stradale che aveva strappato via la vita ad una donna. La vittima, Clara Ghierghia, aveva 51 anni ed era dunque morta in seguito ad uno scontro avvenuto nella giornata di venerdì 26 novembre. Due le auto coinvolte.