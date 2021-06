Terrificante incidente nella mattinata di oggi, lunedì 28 giugno. Il sinistro è avvenuto su una traversa della strada provinciale 106 tra Putignano e Gioia Del Colle e ha coinvolto un’automobile e un furgone che trasportava frutta. Il bilancio è pesante: una donna di 74 anni e il figlio 53enne sono deceduti, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Le cause dell’incidente e l’esatta dinamica sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per fare i dovuti rilevamenti.

Presenti anche le ambulanze del 118 provenienti da Putignano, Sammichele, Gioia del Colle e Noci. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi dalle lamiere. Subito dopo l’incidente sono arrivate anche le volanti di carabinieri e polizia. A quanto il sinistro è avvenuto intorno alle 8 e 30 di mattina. Il traffico è stato deviato sulle strade secondarie della zona. Agli inquirenti il compito di ricostruire quanto avvenuto, mentre toccherà al magistrato di Bari Michele Ruggiero ad individuare eventuali responsabilità.

Le persone morte nell’incidente erano residenti di Santeramo in Colle. A quanto pare alla guida dell’auto, una Fiat Bravo, c’era l’uomo di 53 anni mentre la mamma di 74 si trovava al posto del passeggero. Pare che nella macchina ci fosse anche una terza persona rimasta ferita. I due mezzi si sono scontrati frontalmente sulla strada comunale Conforto, una traversa della provinciale 106 che collega Putignano a Gioia Del Colle. Le altre due persone che viaggiavano nel furgone, due commercianti di 35 anni, sono rimaste ferite e sono state trasportate una al Policlinico di Bari l’altra al Di Venere a Carbonara di Bari.





Il traffico ha subito rallentamenti per diverse ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e della polizia locale di Putignano che hanno effettuato i rilievi del caso. Per estrarre le vittime dalle lamiere contorto delle auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile di Gioia Del Colle.

Secondo le prime informazioni il 53enne è morto sul colpo a seguito del violento impatto. La donna, invece, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Ora sarà il pm di turno a dover stabilire, dopo le opportune analisi, se sottoporre le salme ad esame autoptico. I disagi al traffico provocati dall’incidente sono stati piuttosto pesanti. Non è la prima volta che la provinciale 106 diventa teatro di sinistri fatali.