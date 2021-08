Scontro tra due auto e un trattore, strada chiusa e traffico in tilt: soccorsi sul posto

Grave incidente stradale lungo la strada Pontina, in direzione Roma. La carreggiata è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 51,800, ad Aprilia, in direzione Roma.

Due automobili e un trattore si sono scontrati e, nell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto il personale di Anas per gestire la viabilità e deviare il traffico veicolare allo svincolo di Campoverde Nord. La strada è stata chiusa per permettere agli operatori di liberare la sede stradale dai rottami dei veicoli coinvolti nell’incidente e permettere al personale del 118 di soccorrere le persone ferite.

Come ricostruisce il Corriere della città nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, fortunatamente in maniera lieve. tutti i feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso di Aprilia.





Come detto la strada Pontina è stata chiusa e il traffico deviato sullo svincolo Campoverde Nord. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Aprilia per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto è arrivato anche il carro attrezzi che si occuperà di rimuovere i mezzi coinvolti.

Al momento si registrano circa cinque chilometri di fila in direzione Roma e forti rallentamenti verso Latina a causa anche degli automobilisti che per curiosità si stanno fermando per vedere cosa sia successo.