Terribile incidente tra più mezzi. Muore una mamma, gravi due figli che viaggiavano con lei

Gravissimo incidente stradale a Ponsacco, in provincia di Pisa. Una mamma è deceduta praticamente sul colpo a causa di uno scontro violentissimo tra tre autovetture. Per la signora non c’è stato niente da fare, nonostante siano state attuate tutte le manovre di rianimazione del caso. Hanno invece riportato ferite gravi i due figli della vittima, che sono una ragazza e un maschio. La prima è quella che ha avuto le conseguenze più serie, infatti è stato deciso di trasferirla immediatamente in ospedale.

Il punto esatto dell’incidente mortale di Ponsacco è stato via del Commercio, nella frazione La Capannina. Lo schianto tra le tre automobili si è registrato alle ore 13 di giovedì 16 dicembre. Per soccorrere e trasferire la figlia della donna si era pensato di utilizzare un elicottero, ma poi i soccorritori hanno cambiato idea e hanno preferito trasferirla nel nosocomio con l’ausilio di un’ambulanza. In totale i feriti risultano ferite quattro persone. I veicoli si sono resi autori di un terribile scontro di natura frontale.

Il gravissimo sinistro di Ponsacco, costato la vita ad una madre, ha distrutto tutti i mezzi coinvolti. Infatti, è stato possibile osservare una quantità incredibile di lamiere accartocciate. Pare che la mamma si sia schiantata prima contro un furgone e poi contro un fuoristrada. Per indagare sull’esatta dinamica dell’accaduto sono giunti sul posto gli agenti della polizia locale. A supporto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone dalle macerie e messo in sicurezza la strada.





Le ambulanze arrivate sul luogo del sinistro sono state quelle della pubblica assistenza di Ponsacco e di pubblica assistenza di Pontedera. Poi come ausilio ci sono stati anche i mezzi di soccorso della Misericordia di Terricciola e di Cascina. I due minorenni che sono rimasti feriti si trovano attualmente nell’ospedale di Cisanello. La strada in cui si è materializzato il dramma collega i comuni di Ponsacco e Casciara Terme. Nei prossimi giorni dovrebbero giungere maggiori notizie sulle cause dell’incidente.

Qualche ora fa è deceduta invece Veronica Furegato a Codigoro, in provincia di Ferrara. La ragazza aveva 19 anni ed era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale l’8 dicembre scorso. La ragazza guidava una Fiat 500, schiantatasi contro una Seat Ibiza e un’altra auto giunta qualche istante dopo. L’impatto che ha causato il decesso di Veronica Furegato si era registrato sulla strada che da Codigoro conduce a Lagosanto.