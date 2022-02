Un altro dramma della strada si è portato via per sempre un giovane. Morto a 22 anni Mario Di Peri, vittima di un terribile incidente stradale che lo ha ucciso praticamente sul colpo. Si trovava alla guida di una moto, quando per cause in corso di accertamento si è schiantato con un Piaggio Porter. Nonostante i sanitari del 118 siano giunti sul posto il più velocemente possibile, era ormai tardi ed è stata comunicata la morte del ragazzo. Distrutti dal dolore i suoi familiari, che si erano recati sul luogo.

Mario Di Peri era molto conosciuto e apprezzato nella sua zona e lascia un vuoto incolmabile. Dopo il sinistro risultato mortale per il 22enne, si sono vissuti momenti davvero tremendi quando i parenti hanno compreso che non ci fosse più nulla da fare. Oltre al 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso e dovranno adesso cercare di comprendere le cause dell’impatto. Ma al fianco dei colleghi anche i carabinieri e la polizia di Stato, che stanno lavorando alacremente.

L’incidente costato la vita a Mario Di Peri è avvenuto nella mattinata di venerdì 4 febbraio a Palermo, all’altezza dello svincolo di Bonagia. La via interessata dall’accaduto è stata via Nicolò Azoti. La vittima era però originaria di Villabate e quest’ultimo paese si è stretto immediatamente intorno al dolore dei familiari. Tantissimi i messaggi social pubblicati, infatti il 22enne era noto perché gestiva insieme al padre una macelleria e anche un punto food proprio nel paese di Villabate.





Tra i tanti commenti in memoria di Mario Di Peri spiccano i seguenti: “Se avessi saputo che quello sarebbe stato il nostro ultimo abbraccio, ti giuro che lunedì non mi sarei scollato più da te, amico mio. Mi mancheranno tanto i tuoi messaggi, sono sconvolto e non ho parole. Ti porterò sempre nel mio cuore”, “Non si può morire così, condoglianze alla famiglia, eri così troppo giovane”, “Eri un battagliero, non ti fermavi mai e non avevi bisogno di nessuno, eri una macchina. Buon viaggio, fai splendere il paradiso”.

Poco più di un mese fa la Sicilia e il palermitano sono stati colpiti da un altro lutto. Sofia Costantino è stata trovata senza vita a soli 23 anni all’interno della sua abitazione. Una scoperta che ha lasciato sgomenti davvero tutti. La ragazza era già mamma di una bambina di appena due anni, che ha adesso già perso il genitore. Stando a quanto riferito, sembra che a causare il suo decesso sia un malore improvviso.