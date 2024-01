Tragedia sulla strada, lo scontro si rivela letale. L’incidente è avvenuto nel cuore della notte, verso le 3.30 circa, a Cagliari in via Vesalio. Il bilancio purtroppo parla da sè: tre i feriti e un morto. La vittima aveva solo 20 anni. Le vetture coinvolte nel sinistro, una Peugeot 207 e una Maserati, sono state messe sotto sequestro.

Incidente mortale a Cagliari nel cuore della notte, un ragazzo di appena 20 anni perde la vita. Purtroppo non appena lanciato l’allarme, i soccorsi non hanno potuto fare molto per portare in vita il giovane: il ragazzo alla guida della Peugeot muore sul colpo. Restano feriti i due passeggeri della stessa auto, un ragazzo che viaggiava al fianco del conducente e un altro seduto al posto posteriore.

Resta ferito anche il conducente della Maserati. Solo nelle ultime ore, su La Nuova Sardegna, si apprende che dei tre feriti, uno è deceduto in mattinata presso la struttura ospedaliera dove era stato trasportato d’urgenza. Sono ancora in corso i rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto, la squadra dei vigili del fuoco che hanno eseguito diverse manovre prima di estrarre gli occupanti dalle lamiere delle vetture coinvolte, e ovviamente il personale medico del 118, congiuntamente a due pattuglie della municipale che hanno preso in incarico la fase di accertamento e dei rilievi.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, la Peugeot, sotto una pioggia battente, avrebbe imboccato in contromano la via Vesalio, all’altezza del civico 22, non molto distante da uno dei luoghi di ritrovo notturno per i giovani. Poi nei pressi di una rotonda, sarebbe avvenuto lo scontro frontale con la Maserati.