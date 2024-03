“Non siamo riusciti a salvarlo”. Schianto choc, 17enne muore in ospedale tra le braccia dei medici

Una grave incidente stradale ha coinvolto una moto ed un tir nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo. Il sinistro è stato fatale ad un ragazzo di 17 anni, ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. Lo schianto si è verificato lungo strada regionale 630 in località Santa Croce nel Comune di Formia in provincia di Latina. Ancora da capire la dinamica. “Secondo le prime informazioni – riporta il sito Fanpage – il ragazzo era in sella al suo scooter e stava percorrendo la strada nei pressi dell’area industriale di Penitro”.

>>“Ma è troppo bello!”. Uomini e Donne, Maria De Filippi presenta il nuovo tronista: si chiama Daniele

“Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato con un autocarro. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il giovane”. I soccorsi sono stati immediatamente allertati.





Formia, incidente tra moto e tir: morto un 17enne

Nel giro di poco l’eliambulanza è arrivata sul posto. Le condizioni del ragazzo sono sembrate subito disperate. Arrivato in pronto soccorso, le sue condizioni di salute sono precipitate, fino al decesso. Purtroppo inutile il tentativo dei medici di salvargli la vita. Presenti sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Si tratta dell’ultimo terribile incidente stradale. Il Lazio ha un triste primato. Secondo l’osservatorio amici della polizia stradale il Lazio detiene il record italiano di persone travolte e uccise per strada, 73 un sesto di tutti i pedoni morti in Italia. Solo a Roma 42 persone hanno perso la vita attraversando la strada. Il dato di Roma è il peggiore.

“Nel 2023 a Roma 193 decessi per incidenti stradali. +28% rispetto al 2022” Una nota di Legambiente Lazio ha riportato i tragici dati sugli incedenti stradali a Roma: “193 decessi, +28% rispetto al 2022”. Numeri terribili anche considerando il 2022 quando gli incidenti stradali causarono 150 decessi.