“Non c’è stato nulla da fare”. Moto contro palo, coppia di fidanzati morta sul colpo

Terrificante incidente, due fidanzati sono morti sul colpo. Il sinistro è avvenuto sabato 29 aprile intorno alle 17:15 a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, nel Veneto. Purtroppo le due persone che viaggiavano a bordo della motocicletta sono morti. Antonio Cerruti, 31 anni, e Nicole Rebecca Gaia Bellusci di 24 anni non ce l’hanno fatta. La loro Ducati Hypermotard si è schiantata contro un palo in via XVIII Giugno, a pochi metri dall’incrocio con via San Martino.

Antonio e Nicole hanno perso il controllo della loro moto in curva e sono andati fuori strada. Sono andati a finire contro un palo telefonico. L’impatto è stato tremendo e i due giovani sono stati sbalzati lontano dal mezzo e sono morti sul colpo. Sul posto sono arrivati i mezzi del Suem 118, ovvero un’ambulanza ed un’automedica. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Montebelluna per i rilievi del caso.

La moto è finita fuori strada e poi contro un palo

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma sembra che sull’asfalto non ci siano segni di frenata. Il traffico lungo la dorsale del Montello è stato condizionato per diverso tempo. Le salme di Antonio e Nicole sono state trasportate presso l’obitorio dell’ospedale di Montebelluna. I due erano fidanzati, Antonio lavorava come commerciale da poco tempo alla Co.mas di Paese. Nicole invece era una commessa al negozio di accessori per moto e auto Bep’s.

Drammatico il racconto dei testimoni che hanno chiamato i soccorsi: “È successo tutto alle 17:20 – le parole al Gazzettino – Alcune curve prima di quella fatale la moto dei due fidanzati ci aveva superato. Andavano veloci, ma non velocissimi, circa a 80 all’ora. Subito dopo la curva, la moto è andata giù in un modo strano e ha strisciato l’asfalto, finendo sulla sinistra”. La situazione è apparsa subito gravissima, ma chi era presente ha avuto un’ulteriore difficoltà come raccontato da un motociclista di Santa Lucia: “Parlare da qui col 118 è terribile. Sono riuscito a intercettarli solo dopo dieci minuti. A un certo punto sono riuscito a mandare la posizione e sono arrivati. Il 118 ci ha detto però che entrambi sono morti praticamente sul colpo”.

Moltissimi i motociclisti che sono passati proprio in quel punto: in tanti avevano deciso di fare una gita fuori porta approfittando del bel tempo. Proprio recentemente i sindaci di Volpago e Giavera, avevano richiamato l’attenzione dei conducenti sulla pericolosità dovuta all’alta velocità: “Sono strade che invogliano a correre – ha affermato il primo cittadino Paolo Guizzo – il motociclista non è riuscito a tenere la curva ed è uscito. Pensare a dei dossi non è possibile, l’alternativa sono controlli e autovelox”.

