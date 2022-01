Schianto fatale tra due auto. Porsche distrutta, Alberto muore a 34 anni: “Era un grande lavoratore”

Si chiamava Alberto Bergomi ed era un noto imprenditore di Rovato la vittima dell’incidente stradale a Torbole Casaglia, lungo la sp 19, in provincia di Brescia. Il 34enne, poco dopo le 13 di domenica 13 gennaio, è rimasto coinvolto in uno scontro tra l’auto che guidava, una Porsche Carrera e una una Renault Scenic.

La Porsche Carrera, diretta verso Lograto, e che percorreva la Corda Molle in senso inverso, si è scontrata con la Renault Scenic e dopo una impressionante carambola l’auto sulla quale viaggiava la vittima era distrutta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso ma i medici nulla hanno potuto fare per Alberto Bergomi, il 34enne è deceduto sul colpo. Il 66enne che viaggiava sulla Scenic, invece, non ha riportato gravi ferite ma ha avuto un forte choc per l’incidente.

La polizia stradale ha dovuto sospendere la circolazione lungo il tratto della 19 per quasi due ore per procedere ai rilievi e alla messa in sicurezza. Alberto Bergomi era contitolare della Bergomi Costruzioni e del ristorante Al Malò ed era noto negli ambienti dell’edilizia bresciana, visto che era presidente dei giovani di Ance, l’associazione dei costruttori.





L’incidente è avvenuto dopo il terribile schianto accaduto lungo la Ss 45bis, nel territorio comunale di Rezzato, sempre in provincia di Brescia, poco dopo le 22.30 di sabato. La Polo Volkswagen sulla quale viaggiavano cinque giovani si è schiantata frontalmente con un autobus.

Le vittime sono tutte giovanissime: Dennis Guerra, classe 2002, di Sabbio Chiese; El Harram Imad, classe 2002, di Preseglie; Natiq Imad, classe 2002, di Pertica Bassa; Natiq Salà, classe 2000, di Vestone; Irene Sala, classe 2004.