“Purtroppo è morto”. Dramma in strada, lutto in città dopo la scoperta dell’identità della vittima

Dolore per la morte di Paolo Di Ciancio, 34 anni. C’è cordoglio nell’Alto Milanese per la scomparsa a seguito delle ferite riportate in un incidente di Paolo Di Ciancio. Il sinistro si è verificato poco prima dell’alba di oggi, martedì 3 gennaio, a Busto Arsizio su viale Boccaccio.

L’uomo, residente a Busto Garolfo, era molto conosciuto in zona. Aveva infatti gestito a lungo un locale a Legnano, il pub Velvet Underground. Subito dopo la notizia della sua morte in tanti hanno voluto dedicare un messaggio sui social a ‘Paul’. “È morto il nostro carissimo Paolo di Ciancio – scrive un conoscente – Che la terra ti sia lieve. Eri proprio un bravo ragazzo Paul . Perdere la vita a 34 anni il mio cuore si spezza. Non ti dimenticherò facilmente. R.I P. Busto Garolfo e Olcella piangono questa brutta perdita”.

La dinamica dell’incidente in cui Paolo è morto

L’incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 5:30. L’automobile sulla quale viaggiava Paolo Di Ciancio ha sbandato e si è andata a schiantare contro un albero. Per il 34enne non c’è stato nulla da fare. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un 54enne che si trovava in macchina con Paolo. L’uomo non è in pericolo di vita.

Come detto Paolo Di Ciancio era molto noto in zona per la sua attività. Nel suo pub si tenevano spesso concerti live, ma anche reading, stand up comedy ed eventi di cucina. Recentemente aveva aperto un locale a Castellanza dove i protagonisti erano il cibo e la cucina. In tanti oggi piangono la sua morte.

Giornata drammatica quella di oggi in provincia di Varese. Oltre all’incidente in cui ha perso la vita il 34enne Paolo Di Ciancio se ne è verificato un altro molto. Ad Albizzate un giovane di 24 anni di Morazzone ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un muro.

