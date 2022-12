“Uno schianto terribile”. Vigilia di Natale nel sangue, morti a 25 anni. Due famiglie distrutte

Tragedia sulla strada alla vigilia di Natale. Purtroppo a perdere la vita nel tragico incidente a Mestre, due ragazzi di 25 anni. Erano le prime luci dell’alba del 24 dicembre quando gli amici viaggiavano a bordo del mezzo. Purtroppo, stando alle prime ricostruzioni degli agenti, sembra che il conducente abbia perso il controllo del mezzo.

Due ragazzi di 25 anni muoiono nel tragico incidente a Mestre. Uno schianto violento verificatosi all’altezza del sovrappasso pedonale di via della Libertà, a Mestre, in provincia di Venezia e un bilancio drammatico poche ore prima della vigilia di Natale. Due giovani vittime e due feriti. Dalle prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo e la Renault Clio finita poi per impattarsi violentemente contro un muro.

Leggi anche: “Una vera tragedia”. Si ferma per fare gli auguri di Natale, 44enne travolto e ucciso dal suo autobus





Due ragazzi di 25 anni muoiono nel tragico incidente a Mestre

Non appena lanciato l’allarme, sul posto immediato l’arrivo dei soccorsi unitamente alle squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro, e agli agenti della polizia locale e stradale per eseguire i dovuti rilievi del caso e provare a fare chiarezza sulla dinamica del drammatico sinistro. Svariate ed estenuanti le operazione per estrarre i corpo dalle lamiere del mezzo.

Sembrava che in un primo momento uno dei passeggeri fosse fuori pericolo, poi purtroppo la conferma del decesso poco dopo. L’altro coetaneo di 25 anni, invece, è morto sul colpo. Stando alle prime informazioni, si apprende che a restare feriti sarebbero l’autista e una ragazza prontamente soccorsi dal personale sanitario poi trasferiti d’urgenza in ospedale per le dovute cure.

E si registra un altro tragico incidente sulla provinciale Tramonti-Maiori. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in prossimità della rotonda del Valico di Chiunzi, a perdere la vita l’autista della Sita investito dal suo stesso bus che aveva parcheggiato a bordo strada per fare una sosta prevista dalla tabella di marcia. L’uomo di 44 anni, originario di Castel San Giorgio, è morto travolto dal mezzo pesante. Inutile ogni tentativo di riportarlo in vita.