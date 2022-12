Tragedia nel cuore della notte. Il gruppo di amici, due ragazze di 17 e 22 anni e due ragazzi di 20 e 21 anni, viaggiava a bordo della Fiat Punto. I giovani avevano trascorso la serata in compagnia di altri invitati a una festa di compleanno. Poi, purtroppo, la tragedia nella zona di San Giustino Umbro, in provincia di Perugia.

Incidente letale dopo la festa di compleanno. La notizia lascia sotto choc l’intera comunità. Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, pare che il gruppo di 4 amici stesse procedendo in direzione Sansepolcro in Toscana, quando il conducente pare abbia perso il controllo dei veicolo finendo così fuori strada in località Altomare a San Giustino Umbro.

Incidente letale dopo la festa di compleanno. A perdere la vita due ragazze di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni

Purtroppo nessuno di loro si è riuscito a salvare. Muoiono due ragazze di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni, tutti residenti a Santa Maria Tiberina e di Città di Castello. Tra le ipotesi avanzate dagli inquirenti, esiste anche la possibilità che a causare il sinistro lungo un tratto di strada rettilineo possa essere stata la strada bagnata. I rilievi del caso sono stati affidati alla squadra dei carabinieri della compagnia di Città di Castello coordinati dalla Procura di Perugia.

Stando a quanto riferito, pare che il veicolo prima sia finito in una cunetta per poi arrivare al violento schianto contro il muro di contenimento di un ponte. Purtroppo per i giovani ogni tentativo di trarre in salvo la vita è stato vano, infatti i 4 amici sono tutti morti tutti sul colpo all’interno dell’abitacolo della macchina. Solo dopo gli accertamenti sul caso, si potrà raggiungere maggiore chiarezza sulle esatte dinamiche che hanno causato lo schianto.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia tifernate, i vigili del fuoco e personale del 118. Al contempo annullate tutte le conferenza stampa, inaugurazioni e iniziative previste dal Comune di Città di Castello, questa la disposizione del sindaco, Luca Secondi. A renderlo noto, l’ufficio stampa dell’ente. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.