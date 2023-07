Tragedia sulla strada. La vicenda è avvenuta sulla variante della strada statale 106, in località Canne, nel comune di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria. Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria e i distaccamenti di Siderno e Monasterace. Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembra che a perdere il controllo sia stato il conducente del mezzo, una Porsche Coupe, finita dapprima fuori strada nella scarpata poi tra le lingue di fuoco che hanno conivolto anche la vegetazione circostante.

Incidente letale sulla strada statale 106 in Calabria, un morto e un ferito. Il conducente a bordo della Porsche Coupe avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di aggiornamenti. La vettura, si apprende da una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, sarebbe dunque uscita fuori strada fino a impattare dapprima con un muretto di cemento e poi contro il guardrail.

Incidente letale sulla strada statale 106 in Calabria, un morto di 45 anni e un ferito

Uscita fuori dalla carreggiata, l’auto sarebbe dunque precipitata nella scarpata posta ai lati della carreggiata. A questo punto il mezzo sarebbe andato anche in fiamme, lingue di fuoco che si sono estese nel giro di poco tempo anche per tutta la vegetazione circostante. Una delle persone a bordo è stata sbalzata dalla vettura ed è rimasta gravemente ferita. L’altra è riuscita ad abbandonare l’auto ma è deceduta a pochi metri di distanza.

Nello specifico la vittima è un uomo di 45 anni residente a Locri. Non appena giunti sul posto i soccorsi, la viabilità lungo il tratto di strada è stata bloccata per poi riprendere solo diverse ore dopo, ovvero quando le operazioni di soccorso sono giunte al termine, riaprendo al normale traffico il tratto stradale interessato dal sinistro.

Risale al 15 luglio invece la notizia di un altro drammatico incidente avvenuto in strada, questa volta sulla A1, tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Secondo quanto raccontato dalle forze dell’ordine e dai media locali, il primo incidente si è verificato all’uscita sud dove più macchine si sono urtate fra di loro. Nell’incidente si sono registrati feriti lievi. Nel secondo incidente, invece, un’automobile ha urtato un’altra vettura e in questo caso si è registrato un morto.