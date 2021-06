Un terribile incidente stradale ha scosso l’Italia nel primo giorno del mese di giugno. Ad andarsene per sempre è stata una donna di 36 anni, che è morta in seguito ad un impatto drammatico tra un’automobile e uno scooter. La vittima si trovava a bordo di quest’ultimo mezzo in compagnia del suo compagno di 42 anni, il quale ha riportato gravi ferite. Nonostante il pronto intervento da parte dei medici, per la 36enne non c’è stato niente da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le forze dell’ordine stanno cercando di determinare con esattezza le cause del sinistro mortale, anche se iniziano a circolare le prime ipotesi. Per quanto riguarda il partner della donna, ha avuto dunque delle ferite abbastanza serie ed è stato quindi trasferito all’interno dell’ospedale in codice rosso. Al momento è in prognosi riservata, anche se i dottori stanno cercando di comprendere quando potrebbe essere sciolta la prognosi. Per la sua compagna invece troppo gravi le condizioni dopo lo scontro.

A perdere la vita è stata Luana Tamburrini, che come detto aveva appena 36 anni. Era originaria della città di Ventimiglia, mentre l’incidente fatale con l’automobile si è verificato a Sanremo, esattamente in Corso Marconi. Il suo compagno è un poliziotto che lavora proprio a Sanremo ed è attualmente nel nosocomio ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. La 36enne è stata scaraventata a terra a causa dell’impatto con la vettura e quindi non c’è stato scampo per lei, nonostante l’immediato soccorso.





Lo scooter era uno Yamaha TMax e si stava recando verso il centro del comune di Sanremo, quando è stato centrato in pieno da un’auto guidata da un anziano di 80 anni. Quest’ultimo ha poi finito la sua corsa scontrandosi contro un’altra autovettura parcheggiata. Lo scooter è rimasto schiacciato e tutti e tre i mezzi coinvolti nell’incidente hanno preso fuoco. Luana Tamburrini è morta, il poliziotto e l’80enne feriti. I due uomini sono riusciti ad evitare di bruciarsi perché sono usciti subito dai mezzi.

Luana Tamburrini è stata dunque portata a bordo dell’ambulanza, ma nonostante sia stata supportata dai medici, il suo cuore ha cessato di battere. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco, la Croce Verde di Arma, la Croce Azzurra di Vallecrosia e i carabinieri. Adesso bisognerà attendere ulteriori accertamenti per capirne di più sull’incidente.