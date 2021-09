Sangue sulla strada, con la moto finisce contro un camion. È morto sul colpo

Tragedia a Palermo, un uomo di 62 anni è morto a seguito di un terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo che porta verso l’autostrada Paleremo – Mazara del Vallo. A quanto si apprende dai media locali, secondo una prima ricostruzione l’uomo, Antonino Campagna di 62 anni, stava percorrendo un tratto di strada sopra il Ponte dello svincolo di via Belgio quando si è scontrato con un camion.



Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe scontrato con un camion. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il mezzo pesante si è fermato poco più avanti. Sono in corso i rilievi della polizia municipale di Palermo per ricostruire la dinamica del tragico evento. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Purtroppo è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo.



Questa mattina, 22 settembre, un altro incidente aveva coinvolto un motociclista. È successo lontano a Palermo, a Roma. A perdere la vita un centauro di 34 anni. L’incidente stradale con esito mortale intorno alle 11:30 di mercoledì mattina sulla via Casilina (chilometro 33,900), nel territorio di Palestrina. Secondo una prima ricostruzione la moto Honda Cbr condotta dal 34enne residente in provincia di Roma, si è scontrata violentemente contro un trattore.







Il mezzo stava attraversando l’incrocio della SR6 da via Colle del Verdone. Poi l’impatto, violento, con il motociclista sbalzato dalla sella della sua potente due ruote. Apparse subito critiche le condizioni del centauro, i soccorritori intervenuti in località Carchitti nulla hanno potuto, se non constatare il decesso del 34enne.

Al fine di consentire ai carabinieri della Compagnia di Palestrina di eseguire i rilievi scientifici il tratto di Casilina dove è avvenuto l’incidente mortale è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni di marcia con il traffico deviato sulla viabilità locale del Comune dei Monti Prenestini.Illeso il conducente del trattore, fermatosi a chiamare i primi soccorsi.