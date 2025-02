Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Marco Baldinelli, 43 anni, nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio. Il sinistro è avvenuto all’interno della galleria del Montagnolo, lungo la variante alla statale 16, nel tratto che conduce ad Ancona. L’uomo, alla guida della sua Peugeot, stava facendo ritorno a casa quando è avvenuto il tragico scontro frontale con una bisarca.

Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto accertate. Non è chiaro se Baldinelli abbia avuto un malore o se sia stato vittima di una distrazione. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da AnconaToday, l’uomo avrebbe perso il controllo della vettura, finendo nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva una bisarca guidata da un autotrasportatore albanese. Quest’ultimo avrebbe cercato disperatamente di evitare lo scontro, rischiando persino di coinvolgere altri veicoli in transito.

L’impatto è stato violentissimo. La Peugeot del 43enne si è girata di 180 gradi a causa dell’urto, trasformando la carreggiata in un vero e proprio scenario di devastazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, insieme alla polizia stradale, ai vigili del fuoco e all’automedica del 118. Tuttavia, ogni tentativo di salvare Baldinelli si è rivelato vano. L’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura della strada per diverse ore, mentre i soccorritori operavano per rimuovere i mezzi coinvolti e ripristinare la viabilità. Solo in tarda serata il traffico è stato riaperto. Nel frattempo, l’autista della bisarca, sotto shock per la tragedia, non ha riportato alcuna ferita.

A seguito dell’incidente, la salma di Marco Baldinelli è stata posta sotto sequestro e il pm di turno, Paolo Gubinelli, ha aperto un’inchiesta per far luce sulle dinamiche precise della tragedia. Saranno ora gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le responsabilità e a stabilire se vi siano eventuali concause che hanno portato allo schianto fatale.