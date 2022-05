“Addio angelo dolce”. Schianto tra due auto: Carolina, 21 anni, muore sul colpo. Feriti tre amici

Incidente mortale sulla Basentana, 21enne perde la vita. Il sinistro è avvenuto ieri, lunedì 30 maggio, intorno alle 19 e ha coinvolto due autovetture. La 21enne Carolina Citro, allieva della Marina Militare, stava viaggiando su una Cinquecento ed è morta sul colpo. Anche il conducente della Fiat Punto, un 86enne, è deceduto nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza.

I tre ragazzi che viaggiavano con Carolina Citro sono rimasti feriti. L’impatto, violentissimo, è avvenuto sulla via Basentana, all’altezza dello svincolo per Pisticci Scalo. Grande dolore per la morte della giovane, la cui famiglia è originaria della Valle dell’Irno ma da anni abitava a Piano di Montoro nell’avellinese.





A piangere la giovane Carolina Citro, morta in un incidente sulla Basentana, c’è anche la comunità di Pandola, frazione del comune di Mercato San Severino. Subito dopo lo scontro con la Punto la macchina sulla quale stava viaggiando la 21enne è uscita di strada. La giovane stava rientrando coi suoi colleghi dall’istituto per allievi sottufficiali della Marina Militare di Taranto.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto per la giovane Carolina Citro non c’era più nulla da fare. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La polizia stradale di Matera sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. A quanto pare le due automobili viaggiavano in direzioni opposte e una delle due ha invaso l’altra corsia. Durante i funerali di Carolina Citro, svoltisi oggi martedì 31 maggio, la ragazza è stata omaggiata con il picchetto d’onore dei marinai della nave Mimbelli dove la 21enne era imbarcata. Nel frattempo sono tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia tra cui quello dell’Asd Sanseverinese, di cui Carolina era la speaker.

