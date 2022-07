Inferno in autostrada, mamma 39enne muore nello schianto: con lei in auto la figlia di 8 anni

Incidente mortale nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 luglio sulla A4, nei pressi del casello di Montebello. Per cause ancora da accertare una donna ha tamponato un camion fermo in un’area di sosta, per lei non c’è stato niente da fare. A quanto si apprende l’auto viaggiava in direzione di Milano, a bordo c’era anche la figlia di 8 anni uscita miracolosamente illesa. Drammatica la scena che i soccorritori si sono trovati davanti: l’auto della donna, una 39enne di orgini marocchine residente in Romania, era distrutta: completamente infilata sotto la parte posteriore del mezzo.



Scrive il Giornale di Vicenza come i primi ad intervenire sono stati alcuni operai addetti allo sfalcio dell’erba, che sono riusciti ad aiutare la bimba ad uscire dall’abitacolo. Per estrarre il corpo della donna è stato invece necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Arzignano e da Padova con l’autogrù. All’arrivo dei soccorsi, però, per lei non c’era già più nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. In A4 sono intervenuti anche il personale del Suem 118 e la polizia stradale.





Montebello, incidente sulla A4: morta una 39enne



Si tratta dell’ultimo incidente sulle autostrade italiane in ordine di tempo. Terribile quello che, meno di una settimana (sabato), era costato la vita sulla A12 ad una ragazza di 27 anni: Lucrezia Natale. Era a bordo della Fiat 500 insieme ad altri tre amici. Il gruppo aveva deciso di andare al Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, poi il dramma lungo la Roma-Civitavecchia. (Leggi anche “Non ci sono parole”. Lutto nello sport, Lino aveva solo 29 anni: una vita spezzata alle 4 del mattino)



La giovane vittima, romana ed ex studentessa dell’Arangio Ruiz, diplomata all’accademia Studio Cinema International, era morta sul colpo intorno alle 13:30. Un tamponamento a catena e per la 27enne appassionata di danza nessuna speranza. Da quanto si apprende, l’auto con a bordo il gruppo di quattro amici, era rimasta coinvolta in un tamponamento a catena.



Probabilmente “causato anche dalla scarsa visibilità dovuta a un incendio a margine della carreggiata tra Maccarese e Fregene”, avevano spiegato fonti della polizia stradale che indaga, a RomaToday. Una tragedia che aveva sollevato una ventata di dolore.

“Ma che avete combinato”. Guida a 12 anni, il padre accanto, incidente choc: lei muore, lui in coma