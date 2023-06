Terribile incidente stradale, 3 vite spezzate in un attimo: Valeria di 24 anni, Ludovico di 31 e Dominga di 53

Tragedia in strada, lo scontro tra tre mezzi in corsa. La vicenda è avvenuta nel cuore della notte lungo il tratto di percorrenza sulla Treviso Mare, zona Roncade. Il violento scontro ha coinvolto due auto e un furgone. Resta ancora da chiarire con certezza la dinamica del sinistro, ma stando a quanto emerso dai primi rilievi, il primo tamponamento sembra essere avvenuto tra l’auto, una Volkswagen Polo, e un furgone Vito. Poi un terzo mezzo che procedeva nella stessa direzione. Il bilancio è drammatico: sono tre le vittime.

Incidente mortale lungo la Treviso Mare. Tre i mezzi coinvolti nel sinistro drammatico. In un primo momento sembra che lo scontro sia avvenuto tra l’auto e il furgone e solo dopo anche un terzo mezzo che arrivando in corsa ha provato a scansare i detriti dei mezzi incidentati per finirne poi colpita. Su ciascun mezzo viaggiavano due persone.

Incidente mortale lungo la Treviso Mare: tre vittime di cui la più giovane di appena 24 anni

Nello specifico trattasi di una ragazza e di un ragazzo, rispettivamente di 24 e 31 anni. Purtroppo la coppia è deceduta sul colpo. A perdere la vita anche la donna di 53 anni che si trovava sul furgone. Stando alle prime informazioni raccolte, le tre vittime erano residenti a Treviso. Non appena lanciato l’allarme, sono prontamente sopraggiunti sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso.

Lo scontro è stato talmente violento da non dare scampo: nonostante svariati tentativi di rianimazione, per la coppia e la donna nulla da fare. I nomi delle vittime sono Ludovico Brunello di 31 anni di San Biagio di Callalta, Valeria Orsoni di 24 anni di Treviso, Dominga Orsato di 53 anni di Asolo. Restano invece sotto osservazione C.P. di 42 anni, B.G. di 34 anni e D.Z.M. di 56 anni. Le cause che hanno portato al primo scontro tra mezzi sono ancora da accertare, ma la prima ipotesi avanzata riguarderebbe la scarsa visibilità per maltempo.

Mentre risale a pochi giorni fa un altro terribile sinistro, avvenuto giovedì 8 giugno quando, per cause da accertare, tre auto sono rimaste coinvolte in un terribile incidente al chilometro 67,900, in direzione di Isernia, della statale Trignina all’altezza di Lentella, in territorio abruzzese. A perdere la vita un ragazzo di appena 30 anni Stefano Colaneri, un giovane molisano (abitava a Frosolone in provincia di Isernia) che lavorava nell’ambito della ristorazione, considerato un grande lavoratore e una persona piena di energia e solarità.