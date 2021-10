Auto a folle velocità finisce dentro un negozio. Muro e auto distrutti: polizia e 118 sul posto

Distrugge un negozio con l’auto. L’incidente si è verificato mercoledì 20 ottobre a Milano, precisamente in viale Monza, e fortunatamente ad avere la peggio è stato l’immobile, completamente distrutto dall’auto in corsa.

La persona alla guida della Clio, un ragazzo di 26 anni, non ha riportato nessuna ferita ma all’arrivo dei soccorritori era sotto choc. Intorno alle 3.30 di mercoledì 20 ottobre l’utilitaria con a bordo il giovane è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un negozio in viale Monza.

Incidente in viale Monza a Milano: auto distrugge un negozio

La parete è crollata e l’auto è finita all’interno del negozio e fortunatamente il giovane alla guida ne è uscito illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza. Il giovane è stato subito portato al Pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde.





Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente. Come riporta il quotidiano online Prima Milano “probabilmente il 26enne stava viaggiando ad elevata velocità, nonostante fosse in città, vista la violenza dello schianto”. Il 2 settembre scorso, sempre a Milano, un’auto ha sfondato la vetrina di un negozio in via Amoretti, che fortunatamente però in quel momento era chiuso.

All’angolo con via Lessona una utilitaria con un 30enne alla guida è improvvisamente finita fuori strada, oltrepassando un’aiuola sul marciapiede e distruggendo la vetrina di un compro oro, andata completamente distrutta.